Варшава, 13 января, 2025, 18:55 — ИА Регнум. Польская актриса театра и кино Барбара Рыльска, которую сравнивают с немецкой и американской актрисой и певицей Марлен Дитрих, скончалась в возрасте 88 лет. Об этом сообщил журнал Goniec со ссылкой на заявление Союза польских артистов сцены.

С. Герасимов/РИА Новости

20 января ей должно было исполнится 89 лет. Причина смерти не называется.

Рыльска родилась в Варшаве. В 1959 году она окончила Варшавскую Академию драматического искусства.

Многие годы Рыльска работала в театре «Квадрат». Кроме того, она играла роли служила в Варшавском театре комедии и Варшавском Народном театре.

На радио актриса вела программу «Послеобеденное чаепитие у микрофона». Помимо этого, Рыльска известна ролями в фильмах «Разыскиваемый, разыскиваемая» и «Разводов не будет», а также в телесериале «Квартиранты» (2000–2005).