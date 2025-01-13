Хельсинки, 13 января, 2025, 19:05 — ИА Регнум. На саммите балтийских стран НАТО в Хельсинки обсудят охрану подводных коммуникаций и усиление присутствия военного блока в регионе, заявил в понедельник, 13 января, генсек НАТО Марк Рютте.

Global Look Press

Саммит пройдёт 14 января.

«На этом саммите группа лидеров стран НАТО предпримет шаги для предотвращения повреждения подводных средств, повышения безопасности энергетической и коммуникационной инфраструктуры. Мы также усилим присутствие НАТО в регионе», — сказал Рютте в ходе заседания комитета по внешней политике и обороне Европарламента.

Как передавало ИА Регнум, 25 декабря 2024 года между Эстонией и Финляндией зафиксировали аварийное отключение кабеля постоянного тока EstLink 2. На следующий день ещё три подводных кабеля связи между этими странами вышли из строя.

27 декабря погранслужба и полиция Финляндии задержали гружённый нефтью танкер Eagle S по подозрению в обрыве EstLink 2 и ещё двух кабелей связи. 6 января якорь судна подняли со дна. Следователи подозревают, что именно якорь стал причиной обрыва кабелей.

В конце декабря Рютте пообещал в срочном порядке рассмотреть вопрос развёртывания миссии военных патрулей Navy Policing в Балтийском море для охраны инфраструктурных объектов в регионе. По данным финских СМИ, НАТО направит на Балтику около 10 кораблей для защиты подводных кабелей.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчёркивал, что обвинения в причастности РФ к повреждению кабелей в Балтийском море безосновательны и являются абсурдом.

Политолог Александр Носович в беседе с ИА Регнум ранее отметил, что военное присутствие НАТО у границ Калининградской области расширяется уже 20 лет. В НАТО прорабатывают сценарий военного конфликта с Россией на Балтике, блокады и оккупации Калининграда, но пока нет оснований говорить, что такой конфликт будет развязан в ближайшее время, полагает эксперт.