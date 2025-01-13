Киев, 13 января, 2025, 18:51 — ИА Регнум. Германия передала Украине первую из 54 новейших самоходных колёсных гаубиц «Boxer RCH 155». Об этом заявил глава немецкого оборонного ведомства Борис Писториус, выступая на церемонии у франко-германского концерна KNDS в Касселе. Трансляцию его выступления вело издание Welt.

Global Look Press

«Украина, и это сигнал, может рассчитывать на нас. Германия готова взять на себя ответственность в Европе», — заявил немец, передавая первую гаубицу послу Украины Алексею Макееву.

«Boxer RCH 155» оснащена автоматизированным артиллерийским модулем AGM, который даёт возможность вести огонь из крупнокалиберного орудия (155 мм) во время движения. На церемонии представители KNDS также сообщили, что в будущем эту САУ планируется оснастить модулем дистанционного управления.

Всего планируется производство 54 установок для ВСУ, 36 из которых пообещала оплатить немецкая сторона. Отмечается, что шесть первых установок пока останутся в Германии, на них будут проходить обучение украинские военнослужащие, а в дальнейшем эти гаубицы поступят на вооружение ФРГ.

Как передавало ИА Регнум, передача Киеву 18 самоходных гаубиц RCH-155 на общую сумму €216 млн была одобрена Берлином ещё в сентябре 2022 года. Тогда было сказано, что поставка будет осуществлена в 2025 году, а производством займётся немецкая компания Krauss-Maffei Wegmann (KMW).

Журнал Der Spiegel 9 января сообщил, что администрация канцлера Германии Олафа Шольца заблокировала выделение Украине дополнительного пакета военной помощи на сумму €3 млрд, который продвигают глава МИД ФРГ Анналена Бербок и Писториус. Всего бюджет ФРГ предусматривает выделение помощи Украине в размере не более €4 млрд.