Москва, 13 января, 2025, 18:46 — ИА Регнум. Режиссёр многочисленных документальных фильмов о событиях в Донбассе и репортажей о майдане и войне киевского режима против мирных людей Максим Фадеев в интервью главному редактору ИА Регнум Марине Ахмедовой признался, что в начале войны в 2014 году был наивным и верил, что правда о преступлениях Киева позволит остановить боевые действия. Теперь в будущее режиссёр и свидетель страшных событий смотрит уже не с таким оптимизмом.

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«Я поначалу был наивным. Один из первых репортажей я снял в Славянске, когда артиллерия обстреляла психиатрическую лечебницу, откуда эвакуировались несчастные больные. Я уехал с места съёмки с надеждой, что выйдет мой репортаж и война остановится. До этого никто не верил, что по нам работает артиллерия. И я подумал: «Наконец я зафиксировал работу артиллерии по нам. Этого будет достаточно. Россия что-то сделает, люди выйдут на протесты в Киеве». Вся эта наивность давно прошла», — поделился режиссёр.

По словам Фадеева, в ходе работы над фильмом «У края бездны» было несколько идей: показать, что такое война, и показать ребят, которые на этой войне выросли, — как они воевали и как погибли.

Сегодня режиссёр уже смирился с мыслью, что война — это то, что должно произойти. Однако, отметил он, не все до сих пор это осознают.

«Это так. Но люди должны хотя бы понимать, что это такое. Должны к ней как-то готовиться. Она уже совсем рядом. Глобальная война стала реальностью на ближайшие 30–40 лет», — заявил он.

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