Москва, 13 января, 2025, 19:00 — ИА Регнум. Все эти годы для европейской цивилизации война была чем-то обыденным, как дождь или снег. Люди за небольшой отрезок времени столкнулись с тремя крупными войнами и поэтому, когда они говорят фразу «лишь бы не было войны», действительно имеют в виду именно это. Но в современном мире враги России придумали новый тип войны, заявил в интервью главному редактору ИА Регнум Марине Ахмедовой режиссёр документального фильма «У края бездны. Битва за Мариуполь глазами очевидца» Максим Фадеев.

ИА Регнум

«Моя бабушка пережила Первую мировую, Гражданскую и Великую Отечественную. На её долю выпало три войны. Когда она говорила «лишь бы не было войны», для неё это были конкретные вещи, а для нас это просто слова. Когда появилась ядерная триада, она сдерживала конфликт. Но потом наши враги придумали новый тип войны: информационно-психологический, который потом стал когнитивный», — объяснил режиссёр.

Он отметил, что теперь война ведётся в сознании всего населения противника, а само это население становится инструментом войны. Волна многочисленных диверсий и тому подтверждение — те, кто их совершил, сами толком не знают, кто их на это сподвиг.

Фадеев обратил внимание, что его поколение ещё получило хоть какую-то подготовку к возможным военным действиям в рамках «гражданской обороны»: дети знали, куда эвакуироваться в случае ядерного удара, знали, что должны быть ватно-марлевые повязки, как использовать противогаз или наложить жгут, как спасаться при артобстреле.

«Всё это было. А потом мы почему-то решили, что все мы такие мирные и что войны никогда не будет, поэтому мы не будем строить бомбоубежища. Как это было в Мариуполе? Все старые дома были приспособлены, чтобы можно было в них спрятаться, а все девятиэтажные здания — нет. В пятиэтажках в подвале можно было укрыться, а в девятиэтажке — нет. Там просто был полутораметровый подвал», — указал режиссёр.

Полное интервью Максима Фадеева читайте на сайте ИА Регнум.