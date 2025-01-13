Братислава, 13 января, 2025, 18:20 — ИА Регнум. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо пригласил главу киевского режима Владимира Зеленского на переговоры по транзиту газа. Встречу он предложил провести на межгосударственной границе. Об этом он написал в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Global Look Press

«Позвольте мне, как высшему представителю словацкой исполнительной власти, пригласить вас на встречу, желательно, как можно скорее. Встреча может состояться на словацкой территории вблизи государственной границы Словакии с Украиной», — указал он в публикации.

Фицо также уточнил, что данная встреча создаст хорошие условия для дальнейшего открытого обсуждения возможных способов технического решения вопросов транзита газа через территорию Украины после прекращения соответствующего соглашения с Россией.

Как передавало ИА Регнум, 1 января пресс-служба «Газпрома» сообщила, что Россия прекратила поставки природного газа в страны Европы через территорию Украины из-за отказа Киева продлевать соответствующее соглашение. В Еврокомиссии заявили о якобы готовности ЕС к такой ситуации. На фоне этих событий между Фицо и Зеленским происходили постоянные «перепалки».

Так, 11 января Фицо назвал главу киевского режима попрошайкой и шантажистом. По его словам, опасно прекращать транзит российского газа через территорию Украины. Он подчеркнул, что обвинять его в попытке разрешить кризис при помощи визита в Москву «крайне интересно и смешно».

Ранее Зеленский обвинял Словакию в открытии второго энергетического фронта против Украины. Он пригрозил Братиславе разрывом отношений с европейским сообществом в случае прекращения поставок электроэнергии.