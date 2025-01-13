Москва, 13 января, 2025, 18:14 — ИА Регнум. Люди всегда знают, что есть слово «война», но не понимают, что оно отменяет все другие слова — и «мир», и «счастье», и «мама», считает режиссёр документального фильма «У края бездны. Битва за Мариуполь глазами очевидца», уроженец Донецка Максим Фадеев.

Анатолий Медведь/Фотохост-агентство РИА Новости

В эксклюзивном интервью главному редактору ИА Регнум Марине Ахмедовой режиссёр рассказал, что война в Донбассе длилась восемь лет до начала СВО, и, например, в Мариуполе о ней знали не понаслышке — фронт был всего в 20 км от города, и люди были внутренне мобилизованы.

«Они могли предположить, что будет война. Но, когда мариупольцы спрашивали, почему стреляют по домам, когда идут городские бои, для меня это было чем-то диким. Или, например, сцена в фильме, когда машина без всяких опознавательных знаков с тонированными закрытыми стёклами едет прямо в бой. Кем нужно быть, чтобы привезти свою семью в бой? Как бы страшно тебе не было, тебе нужно было подумать, как пометить свою машину какими-то знаками, что ты гражданский», — указал Фадеев.

Режиссёр объяснил, что, хотя война и была близко от Мариуполя, она до людей особо не «долетела», поэтому чёткого понимания, что же это такое, у них не было.

«Поэтому такие фильмы нужны. Чтобы люди знали, что во время войны жизнь гражданских не стоит ничего. Никто же об этом не задумывается. Но мы же видим, какой ужас происходит с оставшимися людьми в Сирии. Люди знают, что есть слово «война». Но они не понимают, что это отменяет все другие слова — «мир», «мама», «счастье», «Родина», — резюмировал он.

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