Москва, 13 января, 2025, 18:13 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 24 января проведёт заседание попечительского совета МГУ. Об этом в понедельник, 13 января, сообщил ректор университета Виктор Садовничий.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

В 2025 году МГУ исполнится 270 лет, напомнил Садовничий.

«Будет заседание попечительского совета МГУ, которое лично проведёт президент нашей страны 24 числа», — сказал ректор МГУ на посвящённом юбилею торжественном заседании.

Как передавало ИА Регнум, в декабре 2024 года Путин наградил коллектив МГУ орденом «За доблестный труд». Этой награды коллектив вуза удостоился за большой вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов, развитие отечественной науки и образования.

Ранее президент также присвоил Садовничему звание Героя Труда. Ректора МГУ удостоили этого звания за выдающиеся заслуги в области науки, а также за подготовку высококвалифицированных специалистов и активную общественно-политическую деятельность. Глава государства отметил, что в самые сложные времена университет под руководством Садовничего не только выжил, но и развивался.