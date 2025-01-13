Одесса, Украина, 13 января, 2025, 18:47 — ИА Регнум. Житель Одессы сумел сбежать от сотрудников ТЦК (военкомов) благодаря жильцам дома, открывшим ему дверь, сообщило в понедельник, 13 января, украинское издание «Страна. ua».

Кадр из видео

На опубликованной записи камеры видеонаблюдения видно, как мужчина, запыхавшийся и спотыкающийся от усталости, колотит в дверь дома с криками «Помогите!». На заднем плане находились сотрудники ТЦК.

Через несколько секунд женщина открыла дверь в подъезд, и беглец сумел спрятаться. Военком отправился вниз по лестнице у входа в подъезд к поджидавшему его коллеге, свидетельствует видеозапись.

Как передавало ИА Регнум, ранее сообщалось, что в Киеве заметили темнокожего сотрудника ТЦК. Когда именно было снято опубликованное украинскими СМИ соответствующее видео, не указывалось.

В мае 2024 года киевский режим ужесточил меры мобилизации. Новый закон разрешил сотрудникам военкоматов вручать повестки круглосуточно и в любом месте, а также позволил призывать ряд категорий граждан, которые ранее считались негодными к военной службе. Призывной возраст был снижен с 27 до 25 лет.

Украинские СМИ ежедневно информируют о насильственной мобилизации в ВСУ на улицах и в транспорте, попытках граждан призывного возраста покинуть территорию страны, а также о сопротивлении действиям военкомов при попытке задержания.

Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что проводимая киевским режимом тотальная мобилизация полностью обескровит Украину, а на следующем этапе в ВСУ будут призывать студентов и создавать аналог нацистского гитлерюгенда. Именно для этого в Киеве заговорили о новом снижении призывного возраста, подчеркнул Путин.