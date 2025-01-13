Белгород, 13 января, 2025, 17:58 — ИА Регнум. Российские военные последовательно уничтожают позиции ВСУ на белгородском направлении. Об этом глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил 13 января в Telegram-канале.

Roman Naumov/Global Look Press

Он отметил, что в Белгородской области против украинских формирований действует группа «Буря» спецназа «Ахмат» и подразделения российских ВКС. Кадыров опубликовал кадры, на которых, по его словам, экипаж танка Т-64 и авиация бьют по укреплениям ВСУ, находящимся в лесопосадках.

«Воины обрабатывают квадрат за квадратом, не оставляя врагу ни шанса на спасение. Зачистка территории от вражеского присутствия успешно продолжается», — написал Кадыров и пожелал удачи бойцам.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Кадыров опубликовал кадры, на которых отряд спецназа «Ахмат» уничтожает украинский танк Т-64 в Курской области. Он уточнил, что запись сделана на суджанском направлении, вражескую машину превратили «в неподвижную груду металлолома».