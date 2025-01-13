Москва, 13 января, 2025, 17:55 — ИА Регнум. Торговая сеть «ВкусВилл» приостановила продажи кейс-торта «ДэнБош» после жалобы одного из клиентов, который утверждает, что нашёл в десерте кусок стекла. Об этом заявили 13 января представители компании.

Илья Питалев/РИА новости

Ранее в Сети появилась информация о стекле в кулинарном блюде, которое продала указанная организация. В пресс-службе «ВкусВилла» уточнили, что речь идёт о фрагменте пластика, а не стекла.

«Наш курьер уже забрал у покупателя возврат упаковки с посторонними предметами. Переданный фрагмент является не осколками стекла, а кусочком пластика», — отметила торговая сеть в своём Telegram-канале.

Подчёркивается, что на производственной линии, на которой изготавливают «ДэнБош», стекло не используется. В компании отметили, что обращение от клиента поступило на «горячую линию» ещё 10 января.

В настоящее время специалисты «ВкусВилл» совместно с производителем проводят проверку. В процессе расследования они должны выявить риски, касающиеся целостности упаковки.

В случае необходимости будут приняты дополнительные меры контроля. Продажи десерта приостановлены до выяснения всех обстоятельств.

Как сообщало ИА Регнум, в середине октября «ВкусВилл» временно снял с продажи зефир «Классический». Такое решение торговая сеть приняла после информации якобы о массовом отравлении эти продуктом. В компании отметили, что сведения не соответствуют действительности. В организации также обратили внимание на то, что в продукте, который вызвал симптомы отравления, содержится заменитель сахара — мальтит, который при чрезмерном употреблении может оказывать слабительное действие.