Москва, 13 января, 2025, 17:52 — ИА Регнум. Российская сторона обеспокоена заявлениями избранного президента США Дональда Трампа по поводу присоединения острова Гренландия, ведь за счёт этого будет усилено присутствие Соединённых Штатов в Арктике. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко журналистам.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко

«Очевидно, что за подобного рода заявлениями стоит стремление США усилить и расширить своё присутствие в Арктике. Для России Арктика имеет огромное стратегическое, геополитическое значение. И нас не могут не беспокоить такие непонятные заходы. Нельзя исключать возможность нарушения международного права в продвижении в Арктику. Этого нельзя допускать», — отметила она.

Матвиенко также уточнила, что в настоящее время сложилось международное право, сформировались определённые правила игры, а также есть арктические государства. По её словам Арктика должна быть территорией мира, сотрудничества и согласия. Председатель Совфеда добавила, что США уже пытались расширить свой шельф вопреки нормам международного права.

Как передавало ИА Регнум, 3 декабря Трамп заявил об «абсолютной необходимости» для США получить во владение Гренландию, которая входит в состав Дании. Премьер-министр Гренландии Муте Эгеде в ответ на это сказал, что остров не продаётся и не будет продаваться.

7 января избранный глава Белого дома заявил, что Дания должна передать Гренландию под контроль США якобы для защиты «свободного мира». При этом он не исключил применения Вашингтоном военных и экономических средств принуждения в отношении острова.

Советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц отметил, что Трамп готов рассмотреть все возможные варианты действий в отношении Гренландии, включая силовой сценарий.

13 января бывший верховный главнокомандующий силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис заявил, что идея Трампа о присоединении острова Гренландия не является безумной, ведь такое решение открывает для американцев множество возможностей. Остров может стать стратегической золотой жилой для Соединённых Штатов, отметил он.