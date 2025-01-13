Брюссель, 13 января, 2025, 17:39 — ИА Регнум. Еврокомиссия (ЕК) получила послание от шести стран-членов Евросоюза, в котором содержится призыв снизить потолок цен на российскую нефть. Об этом заявил представитель ЕК Олоф Джилл на пресс-конференции в Брюсселе.

Bulkin Sergey/Global Look Press

«Мы получили письмо. Это будет обсуждаться в рамках G7, потому что именно союзникам по G7 решать этот вопрос», — сообщил он.

Как передавало ИА Регнум, мировые цены на нефть на торгах 13 января выросли более чем на 2%. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2025 года на лондонской бирже ICE превысила $81 за баррель впервые с 8 октября 2024 года. По состоянию на 8:10 мск она составила $81,16 за баррель, что на $1,4 (1,76%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов.

10 января США ввели санкции против ряда российских нефтяных компаний и физических лиц. В Белом доме заявили, что это самые масштабные рестрикции против энергосектора России. Они коснулись 183 танкеров, перевозящих российскую нефть, десятков трейдеров, а также фирм нефтесервиса и чиновников отрасли. В чёрном списке оказались, в частности, «Газпром нефть» и «Сургутнефтегаз». На фоне этих санкций мировые цены не нефть достигли четырёхмесячного максимума.