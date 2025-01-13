Берлин, 13 января, 2025, 17:35 — ИА Регнум. Украина получила от Германии первую колёсную самоходную артиллерийскую установку (САУ) типа RCH 155. Гаубицу в рамках церемонии у оборонного франко-германского концерна KNDS украинскому послу Алексею Макееву передал министр обороны ФРГ Борис Писториус. Трансляцию, которая прошла в Касселе, вело издание Welt.

Global Look Press

«Украина, и это сигнал, может рассчитывать на нас. И Германия готова взять на себя ответственность в Европе», ― подчеркнул в своей речи глава оборонного ведомства.

Отмечается, что шесть первых установок пока останутся в Германии, на них будут проходить обучение украинские военнослужащие.

По данным производителей, САУ RCH 155 считается «одной из самых современных» подобных установок. Она оснащена автоматизированным артиллерийским модулем AGM. Это позволяет вести огонь из оружия калибра 155 мм в движении. Для обслуживания гаубицы достаточно два человека. При этом имеется возможность удалённого управления орудийной башней с пушкой. Эта САУ создана на шасси колёсных бронетранспортеров Boxer. Дальность стрельбы составляет от 40 до 54 км, скорострельность ― девять выстрелов в минуту.

Позже такие установки должны поступить в Бундесвер.

Ранее KNDS анонсировал, что произведёт по заказу Украины 54 колесных гаубицы RCH 155.

Как сообщало ИА Регнум, власти Германии ещё в сентябре 2022 года одобрили передачу киевскому режиму 18 самоходных гаубиц RCH-155 на общую сумму €216 млн. При этом отмечалось, что такая поставка состоится не ранее 2025 года. Заказ должна выполнить германская оружейная компания Krauss-Maffei Wegmann (KMW).

Журнал Der Spiegel 9 января сообщил, что офис канцлера Германии Олафа Шольца заблокировал выделение Украине дополнительного пакета военной помощи на сумму €3 млрд, который продвигают главы МИД и минобороны Германии Анналена Бербок и Борис Писториус.

Уточняется, что министры предполагали предоставить новую помощь Киеву до выборов в бундестаг, намеченных на 23 февраля. В список вооружений вошли три системы ПВО IRIS-T, а также снаряды, ракеты для Patriot, гаубицы и боеприпасы. Таким образом Бербок и Писториус хотели подать сигнал, что Германия продолжит поддерживать Украину и на фоне прихода к власти в США Дональда Трампа.

Бюджет ФРГ на 2025 год предусматривает на помощь Украине около €4 млрд.