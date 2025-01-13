Москва, 13 января, 2025, 17:48 — ИА Регнум. Участники экологического движения Just Stop Oil осквернили могилу учёного Чарльза Дарвина в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, оставив на ней надпись о глобальном потеплении. Об этом сообщило 13 января Reuters.

Кадр из видео

Утром два активиста вошли в здание и написали оранжевой краской на белом мраморном надгробии: «1,5 is Dead» (1,5 — мертва). Они имели в виду, что человечеству не удалось удержать потепление в пределах 1,5 градуса по сравнению с доиндустриальным уровнем.

«Мы преодолели порог в полтора градуса, который должен был обеспечить нам безопасность. Дарвин перевернулся бы в гробу, если бы узнал, что мы находимся в эпицентре шестого массового вымирания», — прокомментировал акцию один их участников.

Представители аббатства сообщили, что вызвали полицейских в связи с инцидентом. Они задержали и доставили в участок двух женщин, подозреваемых в нанесении ущерба главной церкви Великобритании. Специалисты, добавили в пресс-службе, немедленно приступили к очистке надгробия.

В сентябре представители движения Just Stop Oil облили супом две картины Винсента Ван Гога в лондонской Национальной галерее. Вину в нанесении ущерба в Вестминстерском магистратском суде они не признали.

Как сообщало ИА Регнум, учёный Эксетерского университета Англии Гейл Уайтмен заявил, что повышение средней температуры Земли более чем на 1,5 градуса Цельсия выше доиндустриального уровня, зафиксированное в 2024 году, может стать тревожным сигналом для всего человечества. На предстоящем саммите ООН по климату в Бразилии, отметил он, многие климатологи и учёные собираются обсудить этот вопрос.