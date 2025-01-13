Москва, 13 января, 2025, 17:46 — ИА Регнум. В Москве умер видео-художник, композитор, поэт и музыкант Константин Божьев. В последнее время он боролся с лейкозом. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

Кадр из видео

Константин Божьев ушёл из жизни 12 января в своей квартире в Новоподмосковном переулке. В последние минуты рядом с музыкантом была его дочь.

«В квартире в Новоподмосковном переулке скончался 67-летний мужчина. Мужчина страдал от злокачественного заболевания кроветворной системы — лейкозом», — рассказал собеседник агентства.

Константин Вячеславович Божьев родился 17 сентября 1957 года. В 1993 году он создал группу «Пограничное Состояние», а также выступал в группе Алексея Борисова «Ночной проспект», с которой сотрудничала Жанна Агузарова.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Москве ушёл из жизни бывший солист группы «На-На» Владимир Лёвкин. Его похоронили на Троекуровском кладбище.