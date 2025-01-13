Москва, 13 января, 2025, 17:21 — ИА Регнум. Отношения европейских стран и Украины изменятся после попытки ВСУ атаковать дронами станцию газопровода «Турецкий поток» в Краснодарском крае. Об этом заявил журналистам первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Global Look Press

Его спросили, окажут ли указанные действия Киева какое-либо влияние.

«Конечно, это повлияет. Сегодня украинский вопрос надоел Европе. Всё это понимают. Уже трудно европейским лидерам скрывать от своего народа, насколько их позиция тянет вниз европейские страны. В данном случае это определенные провокации», — отметил парламентарий, слова которого приводит Lenta.ru.

Депутат наполнил, что в последнее время глава киевского режима Владимир Зеленский делает заявления по поводу властей Венгрии, Словакии и других стран, которые, в свою очередь, стараются высказывать позицию, противоположную Киеву. Чепа добавил, что эта конфронтация и история с попыткой атаки ВСУ на «Турецкий поток» усугубляют и без того сложную экономическую обстановку в Европе.

Как сообщало ИА Регнум, 13 января Министерство обороны РФ проинформировало, что 11 января ВСУ пытались атаковать компрессорную станцию «Русская», которая обеспечивает подачу газа по «Турецкому потоку». В ведомстве уточнили, что для попытки атаки использовались девять беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые были сбиты российскими силами противовоздушной обороны (ПВО).

При падении осколков одного из уничтоженных дронов оказались незначительно повреждены здание и оборудование газоизмерительной станции. Специалисты смогли оперативно восстановить повреждённое оборудование. Сбоев в работе станции удалось избежать.

Представитель Европейской комиссии Анна-Каиса Итконен подчеркнула, что любые подобные атаки вызывают обеспокоенность у Брюсселя. По её словам, Киев не предоставил ЕК каких-либо разъяснений по этому поводу. Итконен также добавила, Еврокомиссия не может комментировать такие действия киевского режима «с энергетической точки зрения».