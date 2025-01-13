Тула, 13 января, 2025, 17:19 — ИА Регнум. Площадь пожара в здании военного госпиталя в Туле, по предварительным данным, составляет 1000 кв. м. Об этом 13 января сообщили в экстренных службах.

Алексей Шершнев/ТАСС

По словам очевидцев, возгорание очень сильное. Пожарные сразу прибыли на место происшествия, перекрыли ближайшие дороги. Сейчас они продолжают бороться с огнём.

Как сообщало ИА Регнум, пожар, вспыхнувший в Туле по адресу Советская, 15, охватил один из этажей здания госпиталя. На кадрах, снятых на месте происшествия, виден открытый огонь на третьем этаже и густой дым над зданием.

Как уточнил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев, в тульском госпитале проходили лечение военнослужащие срочной службы. Из здания эвакуировали 57 человек. Для транспортировки и последующего размещения военнослужащих власти предоставили транспорт. Погибших и пострадавших нет.

По предварительным данным, пожар возник из-за неисправной электропроводки.