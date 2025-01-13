Курск, 13 января, 2025, 17:01 — ИА Регнум. Средства ПВО перехватили украинскую ракету над Курской областью, сообщили 13 января в оперативном штабе региона.

Алексей Коновалов/ТАСС

«Украинская ракета уничтожена в небе Курской области», — сообщается в Telegram-канале оперштаба.

Примерно за час до этого в регионе, согласно сообщению оперштаба, дважды объявляли угрозу ракетной опасности. В период с 14:30 до 15:00 мск дежурные средства ПВО сбили над областью два украинских дрона, информировали в Минобороны.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в Курской области украинский дрон атаковал гражданский автомобиль, двигавшийся по дороге между селом Белица и деревней Гирьи. В результате различные ранения получили находившиеся в машине супруги-пенсионеры. Им на месте оказали первую помощь, после чего госпитализировали.

Российские военные продолжают операцию по уничтожению украинских формирований, вторгшихся в курское приграничье. По данным Минобороны на 13 января, за время боевых действий в Курской области противник потерял более 51,4 тыс. военнослужащих и 300 танков.