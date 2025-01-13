Сеул, 13 января, 2025, 16:59 — ИА Регнум. Подделкой являются сообщения украинской стороны о якобы присутствии военнослужащих КНДР в зоне специальной военной операции, заявили журналистам перебежчики в Южной Корее.

Станислав Красильников/РИА Новости

Их точку зрения представил южнокорейский телеканал Channel A. Одним из собеседников СМИ стал бывший сотрудник министерства государственной безопасности КНДР Ли Чхоль Ын.

Его попросили взглянуть на содержание письма, которое будто бы было изъято у солдата из Корейской Народно-Демократической Республики.

«Похоже, подделка», — сказал Ли Чхоль Ын.

Перебежчица Чон Ю На также указала на нехарактерный порядок слов в представленном тексте. Она пояснила, что в письме используется выражение «уехал из Кореи», в то время как в КНДР обычно говорят «оставил Родину» или «лоно Партии».

Кроме того, по словам женщины, автор документ путается в двух различных терминах, означающих «товарищ», но несущих разный смысл в корейском языке. Помимо этого, Чон Ю На обратила внимание, что ряд выражений, которые употребляются в тексте, касаются в основном в отношении северокорейского руководства, и это не похоже на дружескую переписку.

Директор сеульского Центра северокорейских исследований Ли Ён Чжон, в свою очередь, указал на то, что подавляющая часть сообщений об участии военных КНДР в СВО изначально появляется в социальных сетях на аккаунтах, закреплённых за Центром информационно-психологических операций (ЦИПСО) Украины. Он добавил, что часто подобную недостоверную информацию стараются подкреплять правдоподобными сведениями, чтобы повысить убедительность.

Как сообщало ИА Регнум, 8 октября экс-министр обороны Южной Кореи Ким Ён Хён заявил, что КНДР якобы может направить свои войска в зону конфликта на Украине для поддержки России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песковназвал такие заявления похожими на информационную утку. Он напомнил, что российский лидер Владимир Путин отмечал, что в задействовании корейских войск в зоне спецоперации нет никакой необходимости.