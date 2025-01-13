Лос-Анджелес, США, 13 января, 2025, 16:59 — ИА Регнум. Покинувший Россию музыкант Илья Лагутенко лишился дома в американском штате Калифорния, где бушуют пожары. Об этом сообщило 13 января издание «Октагон».

Павел Бедняков/РИА Новости

По данным издания, Лагутенко владел двумя домами под Лос-Анджелесом, в том числе особняком, расположенным между Малибу и Лос-Анджелесом в посёлке Биг-Рок. В 2018 году он приобрёл его за $2,8 млн.

«Его «дача» на берегу океана сгорела — в посёлке Биг-Рок уцелевшие дома не значатся», — говорится в сообщении.

Уточняется, что $500 тыс. Лагутенко внёс при покупке дома, а на оставшиеся $2,3 млн оформил кредит.

Речь идёт об одноэтажном коттедже площадью 204 квадратных метра, построенном в 1963 году. В 2022 году расположенный на побережье особняк начали перестраивать. По состоянию на осень 2024 года был готов только каркас.

Основанная Лагутенко группа «Мумий Тролль» объявила о прекращении концертной деятельности вскоре после начала российской спецоперации на Украине.

Как сообщало ИА Регнум, пожары в округе Лос-Анджелес в Калифорнии начали полыхать утром 7 января. По данным на 13 января, они стали причиной гибели 24 человек.

Пламя уничтожило дома известных голливудских актёров, включая Энтони Хопкинса и Адама Броди. В городе Малибу полностью сгорел дом сына действующего президента США Хантера Байдена, а также особняк актрисы и светской львицы Пэрис Хилтон.

Покинуть Лос-Анджелес из-за пожаров решил музыкант Никита Пресняков, внук певицы Аллы Пугачёвой. Он выразил сочувствие тем, кто не может уехать, и опубликовал видео с заревом от огня.