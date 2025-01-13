Лондон, 13 января, 2025, 16:54 — ИА Регнум. Индекс доллара США (DXY) относительно основных валют на мировом рынке превысил 110 пунктов впервые с 10 ноября 2022 года. Об этом пишет британская газета The Financial Times (FT).

ИА Регнум

В материале уточнили, что причиной взлёта американской валюты стала публикация данных по занятости в США, согласно которым число новых рабочих мест в стране превзошло ожидания аналитиков. Именно поэтому американский финансовый регулятор Федеральная резервная система (ФРС) может какое-то время не снижать ключевую ставку.

«Чем выше ставки в определённой валютной зоне, тем привлекательнее доходность этой валюты с учётом надёжности вложений», — указано в публикации.

В издании также отметили, что планируемое снижение ставок в Евросоюзе и в Великобритании дополнительно привлекает внимание к американскому доллару.

Как передавало ИА Регнум, 28 ноября президент России Владимир Путин призвал не паниковать из-за колебаний курса рубля, так как ситуация с этим вопросом находится под контролем. Глава государства отметил, что на курс российской валюты влияют многие факторы, в том числе сезонного характера, включая платежи в бюджет, цены на нефть.