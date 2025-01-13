Москва, 13 января, 2025, 16:46 — ИА Регнум. Совет Федерации (СФ) подготовил пакет законодательных актов, касающихся в том числе защиты граждан от финансовых мошенников, заявила журналистам председатель верхней палаты Федерального собрания РФ Валентина Матвиенко.

ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

«У нас подготовлен целый пакет инициативных законопроектов, направленных на защиту наших граждан — получателей финансовых услуг, это и продолжение мер по борьбе с мошенниками, и другие», — сказала она.

Спикер Совфеда отметила, что сенаторы планируют продвигать указанные документы, чтобы гарантированно защитить права людей на получение финансовые услуг. Она также уточнила, что Совет Федерации продолжит работу над инициативами, в том числе в сферах защиты и поддержки участников спецоперации и членов их семей.

Кроме того, по словам Матвиенко, деятельность сенаторов будет касаться вопросов демографической политики, охраны объектов культурного и исторического значения, а также борьбы с нелегальным алкоголем.

Как сообщало ИА Регнум, 19 декабря в ходе прямой линии, совмещённой с пресс-конференцией, президент России Владимир Путин выступил за ужесточение ответственности для тех, кто помогает телефонным мошенникам. Российский лидер, сославшись на главу Сбербанка Германа Грефа, уточнил, что по всей банковской системе со счетов граждан только с территории Украины под контролем спецслужб у россиян выманили более 250 млрд рублей.

27 декабря ВТБ предупредил о схеме мошенников с использованием шпионских программ, замаскированных под новогодние открытки. Если перейти по ссылке, которую там указывают, то смартфон скачает вредоносное ПО, которое предоставит мошенникам доступ к данным смартфона, в том числе к приложениям, которые на нём установлены.

В конце декабря член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин назвал самые распространённые способы мошенничества в 2024 году. По его словам, чаще всего аферисты звонят сотрудникам компаний и представляются им руководителями с просьбой перевести деньги, предлагают фейковые розыгрыши или выдают себя за сотрудников несуществующих ведомств. Он добавил, что при подобном методе мошенничества злоумышленники создают у жертвы ощущение неотложности.