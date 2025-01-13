Лондон, 13 января, 2025, 16:39 — ИА Регнум. Мировые цены на нефть на торгах 13 января выросли более чем на 2%. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Иван Шилов ИА REGNUM

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2025 года на лондонской бирже ICE превысила $81 за баррель впервые с 8 октября 2024 года. По состоянию на 8:10 мск она составила $81,16 за баррель, что на $1,4 (1,76%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. К 10:40 мск стоимость фьючерса выросла на 2,019%, до $81,27 за баррель. 10 января эти контракты подорожали на $2,84 (3,7%), до $79,76 за баррель.

В то же время фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в феврале 2025 года поднимался на 2,01%, до $78,11 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов увеличилась на $2,65 (3,6%), до максимальных с 7 октября 2024 года $76,57 за баррель.

Как сообщило агентство Bloomberg, мировые цены не нефть достигли четырёхмесячного максимума на фоне новых санкций США против российского энергетического сектора.

ИА Регнум передавало, что 10 января США ввели санкции против ряда российских нефтяных компаний и физических лиц. В Белом доме заявили, что это самые масштабные рестрикции против энергосектора России. Они коснулись 183 танкеров, перевозящих российскую нефть, десятков трейдеров, а также фирм нефтесервиса и чиновников отрасли. В чёрном списке оказались, в частности, «Газпром нефть» и «Сургутнефтегаз».

В санкционные списки также попали партнёры «Новатэка» и представители «Росатома». МИД РФ заявил, что новые американские санкции не останутся без реакции и будут учитываться при выстраивании внешнеэкономической стратегии.

Цена фьючерса нефти марки Brent с поставкой в декабре в ходе биржевых торгов 28 октября прошлого года впервые с 1 октября падала ниже отметки 72 доллара за баррель.