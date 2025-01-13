Нуук, Дания, 13 января, 2025, 16:31 — ИА Регнум. Гренландия не намерена отказываться от планов стать суверенным государством и готова пойти на соглашение с США. Об этом заявил депутат парламента острова Куно Фенкер 13 января в беседе с изданием The Globe and Mail.

Patrick Pleul/Global Look Press

По его мнению, Гренландии пора обрести самостоятельность. Власти Дании, под контролем которой остров находится с начала XVIII века, продолжают принимать за него решения в вопросах внешней политики и обороны.

«Наше стремление стать суверенным государством обсуждению не подлежит. И мы готовы пойти на соглашение или свободную ассоциацию с Данией или США», — сказал Фенкер.

Первым делом, добавил он, Гренландии нужно преодолеть экономическую зависимость от Дании. Для этого следует снизит роль рыболовства и заняться разработкой минеральных месторождений. США — лучший инвестор для этих целей, полагает депутат.

Население Гренландии составляет всего 57 тыс. человек, и мало кто из них рассчитывает на скорое получение суверенитета. Вместе с тем недовольство датскими властями растёт, в том числе из-за высокой стоимости жизни и более низких, по сравнению с материковой Данией, заработков, говорится в материале.

Как сообщало ИА Регнум, избранный американский президент Дональд Трамп 7 января заявил, что Гренландии следует войти в состав США якобы для защиты «свободного мира». Его советник по национальной безопасности Майк Уолтц отметил, что в отношении Гренландии возможны различные варианты действий, в том числе силовой.

Премьер-министр Гренландии Муте Эгеде в декабре подчеркнул, что остров не продаётся и продаваться не будет.