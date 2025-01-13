Брюссель, 13 января, 2025, 16:14 — ИА Регнум. Европейская комиссия (ЕК) выражает беспокойство в связи с попыткой ВСУ атаковать беспилотниками компрессорную станцию «Турецкого потока» в Краснодарском крае. Об этом заявила журналистам представитель указанного органа исполнительной власти Анна-Каиса Итконен.

Виталий Тимкив/РИА Новости

«Любые атаки на энергетическую инфраструктуру вызывают обеспокоенность», — сказала она на брифинге.

Итконен уточнили, что Киев не предоставил Брюсселю каких-либо разъяснений по этому поводу. Она подчеркнула, что ЕК продолжает следить за всем, что относится к безопасности в сфере энергетики.

Вместе с тем Итконен добавила, что Еврокомиссия не может комментировать подобные действия киевского режима «с энергетической точки зрения».

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