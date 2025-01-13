Брюссель, 13 января, 2025, 16:09 — ИА Регнум. Лидеры стран Европейского союза (ЕС) опасаются, что переговоры президента России Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа по Украине пройдут без их участия. Об этом пишет европейский портал Euractiv со ссылкой на источники среди дипломатов стран сообщества.

Global Look Press

В материале указано, что лидеры ЕС стремятся обеспечить себе участие в переговорах по Украине, однако существует вероятность, что на этой встрече им будут лишь предоставлены «места на приставных стульях». При этом имеет место и сценарий, при котором Путин и Трамп проведут двусторонние переговоры, оставив европейцев «за бортом».

В публикации отмечено, что конкретных планов проведения переговоров пока нет, однако европейские дипломаты опасаются, что процесс может быть снова сведён к минскому формату. В материале также говорится, что отказ Трампа от предвыборного обещания закончить украинский конфликт за 24 часа в пользу более реалистичных сроков в полгода тоже является хорошим сигналом.

Как передавало ИА Регнум, 9 января советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что избранный президент США готовится к встрече с Путиным. Кроме того, по его словам, телефонный разговор двух лидеров может состояться в ближайшие дни или недели.

13 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что предметная подготовка к переговорам глав государств пока не ведётся. Он уточнил, что эта подготовка может начаться после прихода к власти в США новой администрации.