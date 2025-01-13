Москва, 13 января, 2025, 16:12 — ИА Регнум. Около 30% туристов аннулировали путёвки на отдых после отмены рейсов авиакомпании Flydubai (Объединённые Арабские Эмираты) из аэропортов Сочи и Минеральных Вод, сообщила 13 января пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ) со ссылкой на генерального директора сети турагентств «Розовый слон» Алексана Мкртчяна.

Александр Кряжев/РИА Новости

«Около 30% туристов отменили поездки. Остальные полетели из других городов, например, из Махачкалы и Москвы. Авиакомпания «Азимут» поставила на Новый год восемь дополнительных рейсов из Минвод в Дубай, это отчасти спасло ситуацию», — сказано в публикации на сайте РСТ.

Как отметил Мкртчян, Flydubai неоднократно переносила дату возобновления полётов. На данный момент ограничения введены до 22 января. Однако срок отмены перелётов могут продлить ещё раз, предположил он.

Как передавало ИА Регнум, 2 января Flydubai решила вновь запустить рейсы из Дубая в Минеральные Воды в Ставропольском крае.

О прекращении регулярных полётов из Сочи и Минеральных Вод в Дубай авиаперевозчик объявил 27 декабря. Такие меры были введены с 28 декабря по 5 января на фоне авиакатастрофы в Актау.