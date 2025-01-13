Бишкек, 13 января, 2025, 16:19 — ИА Регнум. Спикер парламента Киргизии сменил фамилию с более «русского» варианта на более «киргизский», сообщило в понедельник, 13 января, информагентство «РИА Новости».

Александр Демьянчук/ТАСС Нурланбек Тургунбек уулу

Теперь Нурланбек Шакиев будет именоваться Нурланбек Тургунбек уулу, сказано в сообщении.

Для образования фамилий с окончаниями на «ов» и «ев» в Киргизии обычно брали имя деда по отцовской линии, напомнили авторы. Спикер парламента пообещал, что «имя нашего деда Шакы не будет забыто», а его родственники продолжат носить фамилию в её «русском» варианте.

«Сколько бы мы ни менялись и ни старались быть похожими, мы не можем быть арабами, американцами, русскими или европейцами. Когда мы пытаемся походить на них, мы забываем свою суть и становимся манкуртами», — сказал Тургунбек уулу.

В парламенте Киргизии в настоящее время рассматривается законопроект, расширяющий возможности граждан по выбору фамилии.

Как передавало ИА Регнум, в октябре 2024 года президент Киргизии Садыр Жапаров заявил, что требования Запада отказаться от сотрудничества с Россией невыполнимы. Товарооборот Киргизии с РФ превышает $4 млрд, страна покупает в России нефть, газ, пшеницу и другие продукты, кроме того, в РФ находится около миллиона граждан Киргизии, отметил Жапаров.

В 2024 году «тюркский мир» усилил влияние у границ России: утверждение единого тюркского алфавита стало одним из наиболее важных решений, принятых в ходе одной из встреч в рамках развития Организации тюркских государств, отмечала ранее в своей статье обозреватель ИА Регнум Лия Фаррахова.