Мехико, 13 января, 2025, 16:08 — ИА Регнум. В Мексике ведётся розыск россиянки, шестилетний ребёнок которой скончался от недоедания. Об этом сообщил местный телеканал Uno TV.

Global Look Press

«Прокуратура Мехико разыскивает россиянку по имени Ольга Иделевич после того, как ее сын умер несколько дней назад в квартире из-за недоедания», — указано в материале.

По данным телеканала, мать ребёнка позвонила властям, сообщив о плохом самочувствии сына. Прибывшие в квартиру полицейские обнаружили мальчика по имени Омар сильно истощённым. В критическом состоянии его доставили в больницу. Спасти ребёнка медикам не удалось. Он умер 9 января.

Мать мальчика сбежала, её местонахождение неизвестно.

Uno TV утверждает, что мальчик оставался дома один, пока матери не было дома. Также известно, что в квартире были отключены газ, вода и электричество. Причиной отсутствия услуг стало то, что женщина не заплатила арендодателю плату, объяснив это отсутствием денег.

Как сообщало ИА Регнум, в Коврове Владимирской области мать оставила маленького ребёнка в квартире без еды и воды, а после обнаружения тела выбросила его в коробке на одной из улиц города. Труп малыша 2023 года рождения обнаружили 18 октября прошлого года в районе улицы Восточной. По подозрению в преступлении задержали его мать 2005 года рождения. В отношении неё возбудили уголовное дело по статье об убийстве малолетнего.

В конце ноября жительница Нижнего Новгорода, издеваясь над пятимесячной дочерью, положила её в снег почти без одежды и засняла это на камеру. Ребёнка уже изъяли у матери и доставили в больницу. В отношении женщины возбудили уголовное дело. В переписке со знакомыми подозреваемая рассказала, что дети, которых у неё четверо, ей не нужны, и она готова от них отказаться.