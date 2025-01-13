Москва, 13 января, 2025, 16:01 — ИА Регнум. Специалисты научного института «Роснефти» в Уфе совместно со специалистами «Башнефти» разработали систему, которая помогает снижать потери добычи нефти. Новый ИТ-инструмент «Онлайн-ГДИС» запатентовали и внедрили в корпоративные системы.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» «Роснефть» автоматизирует гидродинамические исследования скважин

«Онлайн-ГДИС» — это система поддержки принятия решений для автоматизации гидродинамических исследований скважин. Инструмент в режиме реального времени фиксирует остановки скважин и анализирует данные их эксплуатации. На основе этого система выдает рекомендации о целесообразности и возможности проведения исследований. Полученные данные могут быть переданы в корпоративный программный комплекс «РН-ВЕГА» для автоматической интерпретации с применением методов машинного обучения.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» «Роснефть» автоматизирует гидродинамические исследования скважин

Продукт масштабирован на все месторождения, эксплуатируемые компаниями «Башнефть-Добыча» и «Соровскнефть» (входят в «Роснефть»).

В 2024 году с применением «Онлайн ГДИС» в «Башнефти» выполнено 48% исследований скважин. Это позволило сократить потери в добыче нефти и затраты на проведение исследований. В дальнейшем планируется тиражирование на другие предприятия «Роснефти».