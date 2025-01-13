Токио, 13 января, 2025, 15:44 — ИА Регнум. Предупреждение об угрозе цунами объявлено после землетрясения, которое произошло у побережья Японии. Об этом сообщило 13 января на своём сайте Японское метеорологическое агентство.

JIJI PRESS/EPA/ТАСС

Магнитуда подземных толчков составляла 6,4. Землетрясение ощущалось в японском городе Осака. Предупреждение об опасности цунами действует для островов Кюсю, Сикоку и Амами.

Для некоторых территорий высота волны может достигнуть одного метра.

Как сообщало ИА Регнум, 17 ноября землетрясение магнитудой 6,0 произошло у южного побережья Японии. Его очаг залегал на глубине 10 км, эпицентр находился у северо-восточного побережья острова Осима в Восточно-Китайском море.

26 ноября около берегов японской префектуры Исикава (центральная часть Японии) были зарегистрированы подземные толчки магнитудой 6,4. Очаг этого землетрясения также залегал на глубине 10 км.

5 декабря у берегов штата Калифорния сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 7,0. Эпицентр подземных толчков находился в Тихом океане, в 99 км от города Ферндейл. После случившегося жителей США предупредили об угрозе цунами.