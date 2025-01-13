Москва, 13 января, 2025, 15:44 — ИА Регнум. Всемирная федерация кёрлинга продлила отстранение российских и белорусских спортсменов до конца сезона 2024/25, сообщила 13 января пресс-служба организации.

Ilya Moskovets/Global Look Press

«По итогам последнего заседания Всемирного совета по кёрлингу в декабре 2024 года было принято решение продлить отстранение Белоруссии и России от участия в чемпионатах мира по кёрлингу до конца сезона 2024–2025 годов», — сказано в публикации на официальном сайте федерации.

Предыдущее ограничение для спортсменов из России и Белоруссии вводилось до конца 2024 года. Соответствующее решение было принято из-за опасения, что участие россиян и белорусов может якобы повлиять на целостность спортивных мероприятий.

Российские и белорусские сборные были отстранены от соревнований под эгидой Международной федерации кёрлинга с марта 2022 года, вскоре после начала спецоперации на Украине.

Как передавало ИА Регнум, в октябре 2023 года Международный олимпийский комитет объявил об отстранении Олимпийского комитета России (ОКР) до дальнейшего уведомления.

В комитете своё решение объяснили тем, что ОКР включил в свой состав олимпийские советы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.