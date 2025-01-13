Москва, 13 января, 2025, 15:27 — ИА Регнум. В Центральном универсальном магазине (ЦУМе) начались продажи лопат от американского бренда уличной моды Supreme по цене более 57 тыс. рублей. Карточка соответствующего товара появилась на сайте магазина.

Скриншот страницы интернет-магазина tsum collect

Данный инструмент предназначается для уборки снега. Лопата выполнена из алюминия, выкрашена в фирменный красный цвет бренда, а также украшена логотипом Supreme. Точная цена на сайте ЦУМа составляет 57 200 рублей, а доставка инструмента станет доступна с 17 января.

Бренд Supreme был основан в 1994 году в Нью-Йорке. В первую очередь он был ориентирован на молодёжную культуру скейтбординга и хип-хопа. Со временем бренд получил мировое признание и известность и поработал с Nike, Louis Vuitton и т.д.

В ассортименте бренда постоянно появляются нестандартные предметы, выполненные в фирменной стилистике Supreme, а также имеющие относительно высокую цену на рынке. На сайте ЦУМа, например, также представлены молоток за 266,5 тыс. рублей, секундомер на шнурке за 64 тыс. рублей или же игральные карты за 22 тыс. рублей.

Как передавало ИА Регнум, 20 ноября молодой криптовалютный бизнесмен китайского происхождения Джастин Сан купил приклеенный серым скотчем к стене банан за 6,2 млн долларов на торгах аукционного дома Sotheby’s в Нью-Йорке, а затем съел его.