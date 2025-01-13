Хельсинки, 13 января, 2025, 15:22 — ИА Регнум. После рождественского корпоратива в туалетных комнатах здания финского парламента были обнаружены следы наркотических веществ. Об этом свидетельствуют результаты расследования, проведённого местной телерадиокомпанией Yle.

Pius Koller/Global Look Press

По информации журналистов, следы амфетамина, экстази и кокаина были обнаружены в трёх туалетных комнатах. Уточняется, что сбор образцов осуществлялся на нескольких этажах, в мужских и женских уборных, а результат экспертизы пришёл спустя три недели.

В Yle уточнили, что данное исследование проводилось с целью определить, если ли следы наркотиков в здании парламента, где принимаются законы, связанные с запрещёнными веществами.

При этом в компании отметили, что наркотические вещества могли употребляться не в самих туалетных комнатах и не конкретно в праздничные дни, а их следы могли попасть туда с одежды людей или же через слюну и другие выделения людей.

Как передавало ИА Регнум, 30 декабря Telegram-канал «112» сообщил, что актёра театра и кино Алексея Яничева задержали с наркотиками в центре Москвы. Он вызвал подозрение у сотрудников полиции на улице Покровке. При себе у 37-летнего актёра был пакетик с неизвестным веществом. Экспертиза показала, что внутри находится кокаин.