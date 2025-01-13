Москва, 13 января, 2025, 15:35 — ИА Регнум. Рекордное количество просмотров клипов, увеличение объёма созданного контента и числа знакомств зафиксировано в социальной сети «ВКонтакте» по итогам новогодних каникул. Об этом сообщила 13 января пресс-служба площадки.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Так, общее время просмотра контента в VK Видео увеличилось в четыре раза — до 2,2 млрд минут в сутки. Самый высокий показатель зафиксировали 8 января — 2,36 млрд минут просмотра.

«В праздничную неделю пользователи проводили за просмотром видео в 4,5 раза больше времени, чем за аналогичный период прошлого года», — говорится в сообщении.

Чаще всего пользователи смотрели видео на платформах Smart и Android TV. На них пришлось в среднем 33% от общего времени просмотра в новогодний период.

Привлекали зрителей в основном фильмы, сериалы и развлекательные шоу VK Originals, особенно проекты «Звёзды. Новогодний кубок», «Натальная карта», «Кстати» и «Большое шоу». Около 8,1 млн человек посмотрели трансляцию балета «Щелкунчик».

Рекорд суточных просмотров был установлен в VK Клипах 2 января. В этот день на платформе зафиксировали 3 млрд просмотров — на 150% больше по сравнению с прошлым годом. Объём контента, созданного в праздничные дни, вырос относительно начала 2024 года в 13 раз.

Количество донатов выросло на 42% по сравнению с предпраздничной неделей, а количество просмотров публикаций в ленте VK — в 1,5 раза. Клипы в ленте смотрели на 41% чаще по сравнению с предыдущей неделей и на 82% чаще, чем в прошлом году.

Пользователи опубликовали в праздничную неделю 42 млн историй (+52% к периоду перед Новым годом) и поставили 1,1 млрд лайков к публикациям в сообществах (+48%). Чаще всего их интересовали темы, связанные с развлечениями, хобби и образованием.

Время, проведённое пользователями в VK Знакомствах, увеличилось по сравнению с предпраздничной неделей на 47%, количество регистраций — на 41%, а мэтчей — на 44%.

Пользователи VK Мессенджера отправили 241 млн аудиосообщений и 33 млн видеосообщений (+40% к предпраздничной неделе), а также поставили 182 млн реакций на сообщения, причём доля сердечек выросла на 36%.

Количество звонков друзьям и близким выросло на 40% — до 28 млн раз. При этом 43 тыс. звонков были совершены для совместного просмотра видео (+44% к предпраздничной неделе). Подарков, отправленных через сервис, было в 22 раза больше, чем за неделю до Нового года.

Как сообщало ИА Регнум, в ходе новогодних праздников, по данным «МегаФона», россияне активнее всего смотрели видео в VK и «Кинопоиске», а поздравляли друг друга в Telegram и WhatsApp. Традиционные звонки продолжили терять популярность.

Сервис «VK Музыка» в декабре открыл для пользователей доступ к персональным итогам, позволяя увидеть, каким был их музыкальный год.