Киев, 13 января, 2025, 15:25 — ИА Регнум. В киевском районе Дарница заметили российский флаг и военную технику, сообщило в понедельник, 13 января, украинское издание «Страна. ua».

Кадр из видео

По этим данным, в Киеве идут съёмки художественного фильма о событиях, связанных с военным конфликтом.

На опубликованных кадрах виден грузовой автомобиль с чёрными номерами, которые в России используются военными, а рядом — двое мужчин в военной форме с оружием в руках.

Как передавало ИА Регнум, летом 2024 года в одном из сёл Житомирской области памятник Владимиру Ленину «переделали» в статую украинского поэта Тараса Шевченко. Скульптуру изменили в рамках так называемой декоммунизации. «Ленину» переделали черты лица и добавили шарф.

У власти на Украине находятся шоумены, которые пытаются любые события обратить себе на пользу, превратив их в шоу, отмечал в своей статье обозреватель ИА Регнум Илья Ропшин. Беда в том, что в заложниках у заигравшихся шоуменов — население одного из крупнейших государств Восточной Европы, указывал эксперт.