Москва, 13 января, 2025, 15:06 — ИА Регнум. Народный артист и телеведущий Юрий Николаев попал в больницу. В беседе с RT 13 января он сообщил, что его госпитализировали с переломом шейки бедра.

Aleksey Ivanov/TV Zvezda/Global Look Press

«Я, честно говоря, не думал, что будет перелом. Я думал, ну ушиб», — рассказал Николаев.

Он добавил, что сейчас лежит под капельницей, но ничего страшного нет. Николаев признался, что упал на ровном месте. Теперь в медучреждении ему придётся провести неделю.

Ранее СМИ сообщили, что телеведущему провели срочную операцию. Из-за слабости и возраста он два дня провёл в реанимации.

Как сообщало ИА Регнум, 10 декабря Николаева положили в больницу с высокой температурой после обморока. В лечебном заведении артиста сразу же отправили в реанимационное отделение.

На следующий день 75-летний артист рассказал, что у него тяжёлая болезнь, но он отлично себя чувствует. 14 ноября телеведущего выписали. Он сообщил, что у него диагностировали воспаление лёгких.

Николаев также в очередной раз опроверг сообщения, будто он заразился коронавирусом.

Юрий Николаев известен как ведущий телепередач «Утренняя почта», «Утренняя звезда», «Достояние республики», «В наше время» и «Честное слово с Юрием Николаевым». Звание народного артиста РФ он получил в 1998 году, кроме того, был награждён орденами Дружбы и Почёта. Он также отмечен благодарностью и почетной грамотой президента России.