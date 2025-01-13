Москва, 13 января, 2025, 15:00 — ИА Регнум. Правительство России утвердило программу государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи на 2025–2027 годы. Об этом в понедельник, 13 января, сообщила пресс-служба правительства.

Сергей Мальгавко/РИА Новости

При формировании программы были учтены поручения президента Владимира Путина, в том числе в части поддержки участников СВО — им медицинская помощь и далее будет предоставляться вне очереди, отметил премьер-министр Михаил Мишустин.

«Благодаря реализации утверждённой программы повысится доступность санаторно-курортного лечения для граждан. Ряд нововведений принят для жителей небольших, отдалённых и труднодоступных населённых пунктов. Для них врачи и фельдшеры смогут создавать стационары на дому, предоставляя необходимые препараты и давая рекомендации по их применению», — сказано в сообщении.

Вице-премьер Татьяна Голикова в свою очередь рассказала об изменениях программы госгарантий. В частности, увеличено финансирование программы, что позволит нарастить объёмы предоставляемой помощи и фонд оплаты труда. Кроме того, документ дополнен разделом по оказанию медпомощи демобилизованным участникам СВО.

Президент Владимир Путин назвал сохранение населения, укрепление здоровья и благополучия людей одной из национальных целей развития, важно и дальше делать всё необходимое для повышения качества и доступности медпомощи по всей стране, подчеркнул Мишустин.

Как передавало ИА Регнум, ранее руководитель рабочей группы по организации ОМС Всероссийского союза страховщиков Алексей Березников сообщил, что в 2025 году россиянам по полису обязательного медицинского страхования станет доступен ряд операций и другие услуги. На здравоохранение в 2025 году выделили на 1 трлн рублей больше, чем в 2024-м, в первую очередь усилят борьбу с хроническими неинфекционными заболеваниями, отметил Березников.