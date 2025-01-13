Санкт-Петербург, 13 января, 2025, 14:46 — ИА Регнум. Письмо с предложением по поводу сокращения численности центрального аппарата компании «Газпром» является подлинным. Об этом заявил 13 января журналистам заместитель председателя организации, начальник департамента информационной политики Сергей Куприянов.

Ранее в сети появилась информация об указанном документе. Речь шла об идее сократить число сотрудников центрального аппарата «Газпрома» вдвое, с 4100 до 2500 человек. Соответствующее предложение заместителя председателя правления «Газпрома» Елены Илюхиной было направлено главе холдинга Алексею Миллеру.

«Документ актуальный. Комментировать не планируем», — сказал Куприянов журналу Forbes.

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