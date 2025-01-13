Москва, 13 января, 2025, 14:46 — ИА Регнум. Правительство России поддержало законопроект о повышении штрафов с 1,5 до 5 млн рублей за разглашение коммерческой тайны, передаёт 13 января ТАСС со ссылкой на источник.

Nikolay Gyngazov/Global Look Press

«Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила данный законопроект», — сказал собеседник агентства.

Уточняется, что штрафы коснутся и схемы ввоза в РФ товаров, находящихся под санкциями, а также станут дополнительным наказанием к лишению свободы от двух до пяти лет.

Авторы законопроекта отметили важность борьбы с утечкой информации, особенно в современных условиях внешнего санкционного давления.

На данный момент незаконное распространение или использование данных, которые составляют налоговую, банковскую или коммерческую тайну, грозят штрафом до полутора млн рублей или лишением свободы до пяти лет.

Как передавало ИА Регнум, в апреле 2024 года совет Европейского союза принял директиву, устанавливающую уголовную ответственность за обход санкций на уровне содружества. Так, страны-члены содружества должны обеспечить соблюдение исполнения наказаний соразмерно совершённому деянию.