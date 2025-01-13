Москва, 13 января, 2025, 14:28 — ИА Регнум. Разработчики российских вакцин не должны чувствовать себя чужими при распределении прибыли от продаж этих препаратов за рубежом, заявил в понедельник, 13 января, президент Владимир Путин. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Глава государства обсудил с генеральным директором Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым текущие проекты фонда в промышленной, энергетической, транспортной и фармацевтической отраслях, а также в сфере искусственного интеллекта. Дмитриев рассказал о совместных с Китаем, Кубой и Индией проектах в области здравоохранения.

«Помните, мы с Вами говорили, я просил, чтобы разработчики этих препаратов, нужных для нашей страны и для зарубежных стран, не чувствовали себя чужими, когда идёт распределение прибыли от продаж этих препаратов. (…) Я просил Вас сделать такую схему, при которой разработчики тоже получали бы определённые средства, и не только для личного потребления, но и на развитие соответствующих направлений своей деятельности», — напомнил Путин.

Дмитриев подтвердил, что это удалось сделать — в частности, выплаты получили учёные Института Гамалеи и сам институт.

Как передавало ИА Регнум, ранее в январе сообщалось, что в настоящее время Россия экспортирует около 45 тыс. тонн лекарственных средств в год. Эти препараты пользуются спросом в 160 странах мира. По предварительным прогнозам экспертов, к концу 2024 года объём экспорта лекарств мог составить 180 млрд рублей.

В феврале 2024 года Путин сообщил, что в течение 2023 года в России было зарегистрировано 530 отечественных лекарственных препаратов и впервые началось производство новых видов отечественного медицинского оборудования. Президент назвал этот результат весомым достижением и призвал двигаться дальше.