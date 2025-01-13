Москва, 13 января, 2025, 14:42 — ИА Регнум. Участник освобождения Авдеевки, командир роты российских штурмовиков с позывным Катунь дважды попадал под атаку тяжёлых украинских дронов, перенёс кому и клиническую смерть. Об этом военный рассказал в беседе с RT.

Сергей Бобылев/РИА Новости

В первый раз вражеский беспилотник «Баба-яга» настиг командира и его товарищей в блиндаже, во второй раз при атаке завалило подвал, где находились бойцы. В обоих случаях Катунь оказался с головой засыпан землёй.

«Мне повезло, что я стоял. В такие моменты действуешь на адреналине, мозг работает быстрее компьютера. Руками, как в воде, стал быстро откапывать себя, ребят», — отметил Катунь.

В ходе другого боя Катунь, участвующий в спецоперации с августа 2023 года, получил ранение. Тогда российских бойцов обстреляли из танка, командира роты взрывной волной выбросило из частного дома. Своим телом Катунь пробил две стены и находился в состоянии клинической смерти. Его посчитали мёртвым, уложили в мешок и оставили на каталке, где он от хода пришёл в себя.

«Сумел выбраться. Врач был в шоке. Говорит, ты же мёртвый был. Я ему отвечаю: «Вот же я — перед тобой», — вспомнил командир.

Командира представили к наградам — четырём орденам Мужества. Пока это оформлено лишь на бумаге.

Как сообщало ИА Регнум, 11 января президент Владимир Путин присвоил звание Героя России ефрейтору из Якутии Андрею Григорьеву, который победил украинского бойца в рукопашном бою. В указе глава государства отметил, что Григорьев проявил мужество и героизм при исполнении воинского долга.

Ножевой бой Григорьева, который на фронте использовал позывной Тута, записала камера на шлеме украинца. Рукопашная завязалась при попытке ВСУ отбить село Трудовое в ДНР у штурмовиков 39-й гвардейской мотострелковой бригады группировки российских войск «Восток».

Григорьев признался, что был шокирован известием о награждении. По словам ефрейтора, он не ожидал, что решение примут так быстро. О награждении боец узнал от родного брата, который попросил его включить новости.