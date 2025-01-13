Курск, 13 января, 2025, 14:12 — ИА Регнум. Врио главы Курской области Александр Хинштейн запретил региональным чиновникам удалять комментарии пользователей в своих соцсетях. Об этом он заявил во время заседания правительства региона.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Никакие комменты никто не стирает. Если вопрос сформулирован корректно, но неприятно для вас, какие бы эмоции у вас ни возникали, вы на него должны отвечать», — обратился он к чиновникам.

Хинштейн обратил внимание на то, что некоторые должностные лица ограничили возможность комментирования в своих социальных сетях или же попросту удаляют неугодные им комментарии. На исправление ситуации врио главы региона дал им неделю.

Хинштейн разрешил чистить только комментарии, которые содержат оскорбления, дискриминационные высказывания или же нецензурную брань.

Как передавало ИА Регнум, 5 декабря президент России Владимир Путин назначил Хинштейна врио губернатора Курской области после отставки по собственному желанию Алексея Смирнова, который заявил о переходе на новую работу. Российский лидер отметил, что в той ситуации, в которой сейчас находится Курская область, востребовано кризисное управление.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков добавил, что задачей Хинштейна станет обеспечение всех потребностей жителей региона, а также восстановление жилищно-коммунального хозяйства, строительной сферы.

6 января Хинштейн также возмутился из-за высказываний чиновников о ходе боевых действий после того, как украинские войска попытались контратаковать в районе Суджи. Он назвал недопустимым комментирование действий ВС России со стороны гражданских властей, а также призвал граждан полагаться исключительно на информацию, предоставляемую Министерством обороны.