Москва, 13 января, 2025, 14:11 — ИА Регнум. В подмосковном Дмитрове возбудили уголовное дело из-за крупного пожара в Психиатрической больнице № 5. Как рассказал источник ИА Регнум, по всей видимости, причиной пожара стали сварочные работы, которые проводили нанятые рабочие-иностранцы.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Пожар произошёл 11 января во время ремонта крыши. В результате сгорела кровля и серьёзные повреждение получил третий этаж больницы. Никто не пострадал, но ущерб, нанесённый Московской области, признан значительным.

В ходе выяснения причин возгорания правоохранители обнаружили на смартфоне одного из рабочих видео того, как сварщик Равшан (имя изменено) выполняет работы с грубым нарушением норм безопасности — искры от сварки летели с кровли вниз, прямо на чердак.

При этом полиция установила, что инструктаж с иностранными рабочими никто не проводил, а прораб, нанятый в рамках госконтракта, вообще официально не трудоустроен.

Правоохранители допросили представителей подрядчика, в частности прораба и самого сварщика. Для допроса последнего понадобился переводчик. При этом, по словам источника, все рабочие имеют патенты на работу и находятся на территории России законно.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ.

Как передавало ИА Регнум, по данным на конец сентября, в России с начала года сотрудники МВД аннулировали более 43 тыс. патентов, выданных иностранцам, которые своевременно не подали уведомление о трудоустройстве. Показатель вырос втрое в сравнении с прошлым годом.