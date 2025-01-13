Москва, 13 января, 2025, 14:17 — ИА Регнум. Правительство России поддержало проект о запрете увольнять родителя, являющегося единственным кормильцем в многодетной семье с детьми в возрасте до 14 лет.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки с учётом указанных замечаний», — цитирует ТАСС текст официального отзыва.

Уточняется, что проект коснётся семей, в которых воспитываются не менее трёх несовершеннолетних детей и при этом работает только один родитель. На данный момент в РФ уже существует запрет на увольнение таких кормильцев, однако он действует до тех пор, пока младшему ребёнку не исполнится три года.

Авторы законопроекта предложили расширить ограничения, чтобы единственного кормильца в многодетной семье, где растут трое детей в возрасте до 14 лет, не могли уволить по решению работодателя.

Как передавало ИА Регнум, 20 декабря на заседании Государственного совета президент РФ Владимир Путин потребовал устранить ограничения, которые касаются пенсионных прав родителей пяти и более детей.

Ранее глава государства указывал на то, что многодетные семьи являются опорой страны. По его словам, в таких семьях воспитывают основные качества человека, на которых держатся и семья, и страна: уважение к старшим, любовь и заботу о младших, трудолюбие.