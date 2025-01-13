Ереван, 13 января, 2025, 14:02 — ИА Регнум. Армения не планирует выходить из Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом заявил министр финансов республики Геворг Папоян на пресс-конференции.

Владислав Воднев/Sputnik/РИА Новости

«Мы не хотим ничем заменять ЕАЭС. Мы хотим быть независимыми, а независимость означает, что вы не зависите от одной страны, а зависите от всех и все зависят от вас. Нам нужно стать страной, где если с нами что-то случится, что-то случится и с экономиками других стран. И тогда с нами ничего не случится», — отметил он.

Папоян уточнил, что Армения будет развивать отношения с ЕАЭС, а также с другими наднациональными структурами.

Как передавало ИА Регнум, 9 января правительство Армении одобрило законопроект о начале процесса вступления в Евросоюз, который теперь рассмотрит парламент. Премьер-министр Никол Пашинян заявил, что данное решение не означает членства страны в ЕС, согласовать этот вопрос можно лишь путём проведения всенародного референдума.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Армения вряд ли сможет быть одновременно и в ЕАЭС, и в Евросоюзе. Он обратил внимание на то, что в ЕАЭС одно таможенное пространство, одна зона свободного перемещения товаров и услуг, людей и капитала, а в ЕС — другие нормы.

26 декабря президент России Владимир Путин назвал ЕАЭС одним из самостоятельных и самодостаточных центров формирующегося многополярного мира. Он уточнил, что деятельность организации способствует увеличению торговли и инвестиционных обменов, расширению деловых контактов и углублению кооперационных связей.