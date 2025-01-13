Курск, 13 января, 2025, 13:57 — ИА Регнум. Подразделения Вооружённых сил России уничтожили ровно 300 танков ВСУ за время ведения боевых действий в Курской области, сообщила в понедельник, 13 января, пресс-служба Министерства обороны РФ.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

В минувшие сутки подразделения российских войск уничтожили три танка противника.

«Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 51 430 военнослужащих, 300 танков, 229 боевых машин пехоты, 166 бронетранспортёров, 1539 боевых бронированных машин, 1456 автомобилей, 358 артиллерийских орудий, 44 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и шесть MLRS производства США [и иную технику]», — сказано в сообщении.

Также 13 января пресс-служба военного ведомства сообщила, что потери ВСУ в минувшие сутки составили более 230 человек. В указанный срок подразделения ВС РФ отразили пять контратак противника.

Как передавало ИА Регнум, 4 января пресс-служба Минобороны опубликовала кадры поражения танка ВСУ барражирующим боеприпасом «Ланцет». Танк противника был уничтожен в приграничье Курской области.

13 января сообщалось, что российские истребители Су-34 уничтожили личный состав и опорный пункт ВСУ в приграничном районе Курской области. Удар был нанесён с помощью авиабомб с универсальным модулем планирования и коррекции.