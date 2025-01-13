Москва, 13 января, 2025, 13:56 — ИА Регнум. Вооружённые силы России отразили пять контратак ВСУ на курском направлении, сообщило 13 января Министерство обороны РФ.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Отражены пять контратак противника», — отметило ведомство в своём Telegram-канале.

По данным Минобороны РФ, за минувшие сутки украинские формирования потерли на указанном направлении более 230 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин и три танка. Кроме того, они лишились семи автомобилей, четырёх самоходных артиллерийских установок, боевой машины пехоты, двух миномётов, станции радиоэлектронной борьбы и станции контрбатарейной борьбы.

Как сообщало ИА Регнум, 5 января ВСУ предприняли попытку контратаки в направлении села Большое Солдатское в Курской области. Российские военные также уничтожили основные силы противника у хутора Бердин на этом направлении. 9 января появилась информация, что возле указанного населённого пункта в плен бойцам российской группировки войск «Север» сдались 26 украинских военных.

10 января врио губернатора Курской области Александр Хинштейн проинформировал, что российские войска продолжают продвигаться на этом направлении. Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что для вторжения украинских формирований в приграничные районы Курской области было направлено 60 тыс. военных ВСУ.

11 января стало известно, что экипажи танков спецназа «Ахмат» ВС РФ отработали танковой «каруселью» во время отражения попытки прорыва Вооружённых сил Украины возле хутора Бердин. В результате этого пехота ВСУ понесла потери и выдохлась, что позволило российским штурмовикам продвигаться, почти не встречая сопротивления противника.