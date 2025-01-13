Москва, 13 января, 2025, 13:48 — ИА Регнум. Идея заморозки вкладов граждан России абсурдна, такая заморозка грубо нарушила бы права граждан и подорвала бы банковскую систему и финансовую стабильность страны, с таким заявлением в понедельник, 13 января, выступила пресс-служба Банка России.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Якобы имеющую место дискуссию властей о возможности заморозки вкладов в ЦБ назвали вредным мифом.

«Если «заморозить» вклады, ограничить возможность для граждан и бизнеса распоряжаться своими деньгами, то никто не готов будет держать деньги в банках. И это тут же поставит крест на возможности банков кредитовать экономику. Совершенно очевидно, что в любой рыночной экономике, составной частью которой является банковское кредитование, подобный шаг немыслим», — сказано в сообщении.

Предположение о том, что государство может забрать деньги со вкладов, чтобы профинансировать экономику, также является бессмыслицей, поскольку эти деньги и так уже работают в экономике — из тех средств, которые компании и граждане положили на депозиты, банки финансируют кредиты, отметила также пресс-служба ЦБ.

Как передавало ИА Регнум, в декабре 2024 года глава ВТБ Андрей Костин назвал чушью слухи о якобы возможной заморозке вкладов россиян. Так он ответил на просьбу прокомментировать соответствующие сообщения, появившиеся в ряде Telegram-каналов.

Ранее с аналогичным высказыванием выступила и глава ЦБ Эльвира Набиуллина. В профессиональной среде сценарии заморозки вкладов не обсуждаются, поскольку они начисто лишены смысла, сказала председатель Банка России. Проценты по вкладам банки платят за счёт процентов по кредитам, которые всегда выше, именно поэтому у банков есть прибыль и они устойчивы, отметила Набиуллина.